Publicado 22/05/2021 19:30

Em entrevista ao portal UOL, o narrador oficial do Cariocão 2021 Lucas Pereira na Record falou sobre o retorno às transmissões futebolísticas depois de dois anos. O jornalista chegou à emissora em 2012, para as transmissões das Olimpíadas de Londres, deixando o SporTV, onde atuou por 16 anos. Pereira também falou sobre o carinho que tem de narrar o Campeonato Carioca.

"Eu não transmitia futebol na TV desde 2019, quando fiz dois jogos do ICC, International Champions Cup, transmitidos na ocasião pela Record News. Já tinha um tempo que não fazia futebol e estou gostando muito da experiência. Os primeiros jogos serviram para pegar ritmo de narração, melhorar rapidez de respiração e de raciocínio. Acho que fui pegando o ritmo ao longo do campeonato", explicou o narrador.

"Tenho uma relação especial com o Cariocão: durante 15 anos narrei o Carioca. Sou carioca, tenho sotaque do Rio. E sou do tipo do locutor que não gosta de fugir do jogo pra falar de outros assuntos. Gosto de me atentar ao jogo em si. Estou feliz com o meu desempenho, acho que foi melhorando ao longo do campeonato", acrescentou Lucas Pereira.