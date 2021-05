Vasco x Botafogo - Final da Taça Rio Vitor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 22/05/2021 17:19

Rio - Botafogo e Vasco da Gama fizeram o segundo jogo da final da Taça Rio neste sábado, que sagrou o Cruzmaltino como grande campeão. No tempo normal, a equipe de Marcelo Chamusca jogou bem e venceu por 1 a 0, com gol de Gilvan, enquanto o time de Marcelo Cabo fez partida ruim. No entanto, nas penalidades, Vanderlei pegou todas as cobranças e deu o título ao Vasco.



O Botafogo começou a partida melhor e logo aos dois minutos de jogo, Pedro Castro subiu sozinho para cabecear uma bola na pequena área após escanteio, mas o arremate saiu rente ao travessão. Aos oito, Ricardinho arriscou de fora da área, mas a bola saiu pelo lado. A primeira oportunidade do Vasco veio só aos 14 minutos, quando Léo Jabá avançou pela lateral e bateu para o gol com desvio do zagueiro do Botafogo.



Aos 24 minutos, Pedro Castro cobrou uma falta na entrada da área, mas o chute saiu por cima do gol. O Botafogo seguiu melhor durante a maior parte da etapa inicial e a principal chance surgiu aos 32 minutos. Rafael Navarro foi lançado por trás da defesa do Vasco e chutou forte frente a frente com Vanderlei, mas o goleiro do Vasco fez linda defesa. Aos 43', o Vasco também assustou com forte arremate de Zeca para a boa defesa de Douglas Borges.



Na etapa final, o Vasco voltou dos vestiários melhor que o Botafogo. Logo aos três minutos, Pec recebeu no meio-campo, avançou sozinho e chutou rasteiro no canto, mas Douglas Borges fez boa defesa. Aos 10', Zeca voltou a assustar o goleiro Alvinegro com um forte chute, que levou perigo à meta do Botafogo. Três minutos depois, Pec foi derrubado perto da área, e na cobrança da falta, Andrey mandou uma bomba pelo lado do gol.



No entanto, na volta da parada técnica, foi o Botafogo quem abriu o placar. Após rebote no chute de Rafael Navarro, Gilvan aproveitou a bola que pipocou na área, e completou de cabeça para o gol, abrindo o marcador na partida aos 26 minutos. Cinco minutos depois, foi o Alvinegro que chegou novamente à frente, com chute de fora da área com Marco Antônio. Aos 35', Zeca, de novo, arriscou de fora da área para a defesa de Douglas.



No fim do jogo, o Botafogo ainda teve uma grande chance de marcar o segundo e se sagrar campeão. Andrey perdeu uma bola no campo de defesa, Ênio recebeu na entrada da área, e tocou para Felipe Ferreira, que chutou a bola por cima do gol. Apesar das tentativas dos dois lados, nenhuma das equipes conseguiu se sagrar campeã no tempo normal. Nos pênaltis, o Botafogo errou todas as cobranças e o Vasco acertou todas para se sagrar campeão.

VASCO 0 X 1 BOTAFOGO

PÊNALTIS (3-0)



Local: São Januário

Árbitro: Mauricio Machado Coelho Júnior

Gol: Gilvan (26'/2ºT)

Cartão amarelo: Warley (BOT)

Público: Jogo com os portões fechados



Vasco: Vanderlei; Léo Matos, Ernando, Ricardo Graça, Zeca; Andrey, Matías Galarza (Romulo), Morato (Figueiredo); Léo Jabá (Juninho), Gabriel Pec, Germán Cano. Técnico: Marcelo Cabo



Botafogo: Douglas Borges; Warley, Kanu, Gilvan, Paulo Victor (Rafael Carioca); Ronald (Marcinho), Romildo (Matheus Frizzo), Ricardinho (Felipe Ferreira), Marco Antônio (Ênio), Pedro Castro; Rafael Navarro. Técnico: Marcelo Chamusca



Pênaltis do Vasco: Andrey (Gol), Zeca (Gol), Gabriel Pec (Gol)

Pênaltis do Botafogo: Pedro Castro (Perdeu), Felipe Ferreira (Perdeu), Matheus Frizzo (Perdeu)