Anúncio da contratação de Rodrigo Pimpão pelo Operário-PR viralizou nas redes sociais pela desproporcional montagem Reprodução

Por O Dia

Publicado 23/05/2021 20:53

Ponta Grossa - Os internautas não perdoaram o anúncio oficial de Rodrigo Pimpão pelo Operário-PR para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Não pela qualidade do atacante, de 33 anos, com passagem por Vasco e Botafogo, mas pela desproporcional montagem divulgada pelo clube. Na imagem, o rosto de Pimpão aparece no corpo de outro jogador, visivelmente mais forte.

Não demorou para a arte viralizar nas redes sociais e render comparações com o árbitro gaúcho Anderson Daronco e com o famoso quadro Abaporu, obra-prima da pintora Tarsila do Amaral. A falta de proporção entre a cabeça e o corpo não passou despercebida.



De acordo a assessoria de imprensa do Operário-PR, a pressa para anunciar imediatamente o reforço resultou na pitoresca montagem, pois Pimpão ainda ainda não desembarcou em Ponta Grossa. Brincadeira à parte, o atacante chega ao clube como um dos principais nomes para a Série B do Brasileiro. Campeão Alagoano pelo CSA no sábado, o atacante, caso regularizado a tempo, deve ser uma das novidades na estreia contra o Vasco, no próximo sábado, às 11h, em São Januário.