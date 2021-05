Jogadora morre afogada nos Estados Unidos Reprodução/Instagram

Publicado 24/05/2021 16:34

Ohio, Estados Unidos - A jogadora de futebol Ally Sidloski foi encontrada morta no último domingo (23), no lago East Fort, em Ohio, nos Estados Unidos. A americana, de apenas 21 anos, morreu afogada , de acordo com informações da imprensa do país.

Segundo o Departamento de Recursos Naturais de Ohio, Ally teria tentado se segurar na plataforma de natação de uma embarcação antes de se afogar. Ainda de acordo com o órgão, a atleta não estava usando colete salva-vidas.



Ally jogava pelo “Bearcats”, time da Universidade de Cincinnati . O técnico da equipe, Neil Stafford, lamentou a morte da jovem jogadora:



“Não há palavras para lidar com uma tragédia nessa escala. Ally era um pilar de tudo que é certo em nosso programa. Ótima aluna, uma jogadora corajosa e resiliente e um ser humano fenomenal. Essa é uma perda imensurável e indizível. Nossos corações estão com sua família e seus amigos, e vamos apoiá-los com nossas memórias de Ally”, disse o treinador.