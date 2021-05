Ídolo do futebol italiano, Gattuso ainda não emplacou na carreira de técnico após a aposentadoria nos gramados AFP

Por O Dia

Publicado 24/05/2021 18:35

Porto - Após quase duas temporadas no comando do Napoli, Gennaro Gattuso teve a saída confirmada pelo presidente do clube, Aurelio de Laurentiis, via Twitter. Quinto colocado no Campeonato Italiano, o Azzurri não conseguiu a sonhada classificação para a Liga dos Campeões, fato que pesou na decisão da diretoria em iniciar uma reformulação para a próxima temporada.

"Caro Rino (apelido de Gattuso), estou feliz por ter passado quase duas temporadas com você. Agradecendo o seu trabalho, desejo sucesso aonde quer que você vá. Um abraço para sua esposa e filhos também. Aurelio De Laurentiis", postou o dirigente.

Publicidade

O Napoli entrou em campo para enfrentar o Verona numa espécie de 'campeonato à parte' com Juventus e Milan pela classificação. Com a vitória dos concorrentes, o empate em 1 a 1, no Esádio San Paolo, teve um sabor amargo para os napolitanos. O português Sérgio Conceição, do Porto, é apontado pelo 'Corriere dello Sport' como o favorito para assumir o clube.