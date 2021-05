Ídolo de Fagner, craque inglês que brilhou com as camisas de United e Real gravou uma mensagem em homenagem ao lateral-direito Reprodução/Corinthians TV

São Paulo - Na volta da quarentena após o diagnóstico positivo para o novo coronavírus, o lateral-direito Fagner recebeu uma homenagem de um seus maiores ídolos no futebol. Por vídeo, o inglês David Beckham parabenizou a marca atingida de 400 jogos pelo Corinthians, número atingido há duas semanas, contra a Inter de Limeira, pelo Campeonato Paulista.



"A história da camisa 23 começou pelo David Beckham, na época em que ele era do Real Madrid. Quando ele jogava no Manchester, eu já gostava dele, já acompanhava pelo jeito que ele batia na bola. Por jogar na beirada do campo, queria me espelhar nele em bater na bola e ter a qualidade. É impossível ter a mesma qualidade que ele", disse à 'Corinthians TV'.

Com o possível reforço de Fagner, o Timão volta a campo nesta quarta-feira, em clima de despedida da Copa Sul-Americana, contra o River Plate-PAR, às 21h30, na Neo Química Arena, apenas para cumprir o compromisso na tabela. Recuperado do quadro de covid-19, o lateral-direito relembrou outras curiosidades de sua idolatria pelo astro inglês que brilhou com as camisas do Manchester United e Real Madrid, em especial.



"Quando chego no PSV e tem a camisa 23, eu quis pegá-la logo, por estar começando minha trajetória na Europa. Ele é um cara que sempre vi como um ídolo pelo jeito que jogava, que batia na bola, e essa mensagem eu tenho que guardar para o resto da vida, porque você receber isso do seu ídolo é muito gratificante", destacou.