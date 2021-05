Troféu da Champions League irá para Manchester City ou Chelsea AFP

Publicado 25/05/2021 14:56

A final da Liga dos Campeões entre Manchester City e Chelsea terá público maior do que a estimativa inicial. Além dos 12 mil torcedores dos clubes (6 mil para cada), a Uefa anunciou nesta terça-feira a comercialização de mais 1.700 ingressos para o jogo do próximo sábado, no Estádio do Dragão, em Portugal.



Ao contrário dos 12 mil ingressos que foram vendidos pelos dois clubes, essa nova leva poderá ser adquirida por qualquer torcedor que quiser acompanhar a decisão. A comercialização será feita pelo site da Uefa e os valores variam entre 70 e 600 euros (cerca de R$ 460 e R$ 3,9 mil).



Ao todo, o governo de Portugal liberou 16.500 pessoas no estádio. O número restante desse total é destinado em sua maioria a patrocinadores ou convidados. Quem chegar ao país terá que cumprir algumas regras sanitárias.