Publicado 25/05/2021 15:35

Incansável, Lobo Abreu estreou na segunda-feira (24) à noite pelo Sud América, que lidera este início do Torneo Apertura do Campeonato Uruguaio. Ídolo do Botafogo, o atacante de 44 anos entrou aos 34 minutos do segundo tempo na vitória por 2 a 1 sobre o Villa Española e chegou ao 31º clube na carreira e ampliou o seu recorde.



Nas contas do Guiness Book, as passagens recentes por Athletic Club-MG e Rio Branco-ES no Brasil não são contabilizadas para o recorde, que seria de 29 clubes nesse levantamento.



Já o Sud América é a surpresa neste início de Campeonato Uruguaio, com duas vitórias em dois jogos, e lidera a competição (a segunda rodada ainda não terminou). Além de Loco Abreu, o clube que manda seus jogos em Minas, cidade Natal do centroavante, conta com outros nomes conhecidos do futebol brasileiro, como Mouche (ex-Palmeiras e Boca Juniors) e Tomas Andrade (ex-Atlético-MG e Athletico-PR).



Todos os clubes de Loco Abreu: Defensor Sporting (URU), San Lorenzo (ARG), Deportivo La Coruña (ESP), Grêmio, Tecos (MEX), Nacional (URU), Cruz Azul (MEX), América (MEX), Dorados (MEX), Monterrey (MEX), San Luís (MEX), Tigres (MEX), River Plate (ARG), Beitar Jerusalem (ISR), Real Sociedad (ESP), Aris (GRE), Botafogo, Figueirense, Rosario Central (ARG), Aucas (EQU), Sol de América (PAR), Santa Tecla (ELS), Bangu, Central Espãnol (URU), Puerto Montt (CHI), Audax Italiano (CHI), Magallanes (CHI), Rio Branco-ES, Boston River (URU), Athletic Club-MG e Sud América (URU).