Rio - A diretoria do Real Madrid oficializou nesta quinta-feira, através de um comunicado nas redes sociais e no site oficial, a saída de Zinedine Zidane do comando técnico da equipe, que ainda tinha mais um ano de contrato. O treinador francês, que está no cargo desde 2019, deixa o posto após uma temporada sem nenhum título.

"O Real Madrid anuncia que Zinedine Zidane decidiu dar por finalizada esta etapa como treinador do nosso clube. É tempo agora de respeitar a sua decisão e mostrar nosso agradecimento pelo profissionalismo, dedicação e paixão em todos os esses anos e pelo que representa a sua figura para o Real Madrid. Zidane é um dos grandes nomes do Real Madrid e a sua lenda vai mais longe do que ele foi como treinador e jogador do nosso clube. Ele sabe que está no coração do madridismo e que o Real Madrid será sempre a sua casa", disse o comunicado oficial.

De acordo com a imprensa espanhola, Zidane já havia se despedido formalmente dos dirigentes e do elenco na última quarta-feira. Em sua segunda passagem pelo Real Madrid, o técnico sofreu com desgastes e críticas, principalmente devido ao desempenho na temporada recém finalizada. É a primeira vez desde a temporada 2009-2010 que os merengues não levantam nenhum troféu.

A primeira passagem de Zidane pelo comando do Real Madrid, entre 2016 e 2018, foi de muito sucesso. O treinador venceu três edições da Liga dos Campeões da Europa, duas do Mundiais de Clubes da Fifa, duas da Supercopa Europeia, uma do Campeonato Espanhol e uma da Supercopa da Espanha.

Já nesta última passagem, foram conquistados um Campeonato Espanhol e uma Supercopa da Espanha, ambas na temporada 2019-2020. Recentemente, o time caiu nas semifinais da Liga dos Campeões, para o Chelsea, e acabou o Espanhol como vice, atrás do rival Atlético de Madrid.

As especulações agora giram em torno do substituto. São três candidatos: ex-atacante Raúl González e os italianos Antonio Conte e Massimiliano Allegri. Raúl atualmente treina o Real Castilla, a equipe B do time merengue, Conte deixou a Internazionale nesta quarta-feira e Allegri está sem clube desde que deixou a Juventus em 2019, mas pode voltar ao clube de Turim.