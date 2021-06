Amazon transmitirá jogos do futebol brasileiro - Reprodução

Por O Dia

Publicado 11/06/2021 19:45

Rio - A Amazon anunciou nesta sexta-feira que fechou um acordo com o Grupo Globo para transmitir jogos do futebol brasileiro no Prime Vídeo, seu serviço de streaming. Com isso, a empresa poderá incluir o Premiere na Prime Video Channels.

Para assinar o serviço do Premiere através da Amazon, o telespectador terá que desembolsar R$ 79,90 por mês. Além disso, é necessário ser assinante do Prime Vídeo, que cobra a quantia mensal de R$ 9,90.

Será a primeira vez que Amazon irá se aventurar em transmissões esportivas no Brasil. Recentemente, a empresa americana fechou um patrocínio pontual na camisa do Flamengo.