Seleção da Venezuela tem cinco jogadores infectados com o coronavírus - Reprodução Twitter

Seleção da Venezuela tem cinco jogadores infectados com o coronavírusReprodução Twitter

Por O Dia

Publicado 12/06/2021 10:33 | Atualizado 12/06/2021 11:54

Rio - A Venezuela, adversária do Brasil na abertura da Copa América, tem 12 casos que testaram positivo para a Covid-19, as informações são do Metrópoles. O jogo está marcado para amanhã, às 18h, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

O número são dos casos de jogadores e da delegação que também teriam testado positivo e estariam isolados em seus quartos no Hotel Brasília Palace.

Publicidade

A realização da Copa América vem sendo bastante criticada, desde que foi confirmada mudança de sede para o Brasil.