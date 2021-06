O técnico da Seleção masculina de vôlei, Renan Dal Zotto - Divulgação Daniel Zappe/MPIX/CBV

O técnico da Seleção masculina de vôlei, Renan Dal ZottoDivulgação Daniel Zappe/MPIX/CBV

Por O Dia

Publicado 14/06/2021 10:48

Rio - Após receber alta hospitalar no fim de maio, o técnico da seleção masculina de vôlei, Renan Dal Zotto, vem mostrando recuperação considerável de seu estado de saúde. Renan vem focando em um novo estilo de vida para poder voltar rapidamente a sua rotina normal comandando a amarelinha dentro das quadras.

Neste domingo (13), nas redes sociais, Renan Dal Zotto apareceu em uma espécie de treino com o também técnico e ídolo Bernardinho. Em vídeo postado pelo projeto Sesc/Flamengo, a dupla aparece suando a camisa e trabalhando também com bola. Em entrevistas recentes, o técnico da seleção masculina garante estar com a cabeça em Tóquio, sede dos Jogos Olímpicos deste ano.

