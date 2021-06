Seleção Austríaca - AFP

Rio - Marko Arnautovic, atacante da seleção da Áustria, foi suspenso por uma partida da Eurocopa após fazer uma comemoração considerada racista. O ato foi na 1ª rodada do torneio, contra a Macedônia do Norte. A punição partiu do Comitê Disciplinar da Uefa, que classificou o gesto como "insulto ao adversário".7



Na própria lista de convocados da seleção, o nome do jogador acompanha um selo que diz: "suspenso".

A Federação Austríaca, por meio de nota divulgada hoje, disse que o ato "implica em pena mínima de suspensão de uma partida para o jogador".



"A decisão foi comunicada ao ÖFB no início da tarde de quarta-feira. Isso significa que Marko Arnautovic não está disponível para a seleção nacional no segundo jogo da fase de grupos da Eurocopa contra a Holanda"