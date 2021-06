Fotos: apresentadora posa sexy para incentivar jogadores da Alemanha na Eurocopa

A meio a Eurocopa não é de estranhar que várias celebridades apoiem publicamente o país onde nasceram. Os exemplos são muitos e as redes sociais costumam ser a ‘vitrine’ ideal para desejar sorte em um dos eventos esportivos mais importantes do mundo.

O último exemplo foi dado pela apresentadora Heidi Klum, sucesso no Brasil por ser jurada do mundialmente famoso 'America's Got Talent'. Porém, ela optou por uma postagem sexy para apoiar a equipe que Joachim Löw.

Na imagem, ela aparece com um biquíni preto e uma camisa recortada da Alemanha. Também conhecida por ter sido modelo da Victoria's Secret, a alemã não hesitou em mostrar seu apoio, embora o início da seleção de seu país não tenha sido nada animador, após derrota contra a França.

Heidi Klum mora em Los Angeles e está casada desde 2019 com seu compatriota Tom Kaulitz, líder da banda Tokio Hotel. Ela também já foi casada durante sete anos com o cantor Seal, com quem teve quatro filhos.

