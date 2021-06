W.Silva marca primeiro gol em Campeonato Japonês - Divulgação

Por O Dia

Publicado 16/06/2021 11:27 | Atualizado 16/06/2021 11:38

Rio - .Velho conhecido da torcida do Fluminense, o atacante Wellington Silva marcou seu primeiro gol com a camisa do Gamba Osaka, do Japão. O time venceu por 3 a 1 o Kwansei Gakuin, pela primeira fase da Copa do Imperador, nesta quarta-feira. Wellington foi o autor do segundo gol, de cobertura.

"Foi a minha segunda partida como titular, me senti mais solto e com mais ritmo de jogo. Essa sequencia é importante para adquirir confiança nos movimentos. Em relação ao gol tive a felicidade de arrancar e ter a tranquilidade de encobrir o goleiro, que estava saindo da pequena área, para tentar abafar o lance", disse o jogador, que já disputou seis partidas pelo clube.

Wellington Silva chegou ao clube japonês tem pouco mais de um mês e meio e assinou contrato até o fim de 2022.