Por O Dia

Publicado 18/06/2021 12:04

Rio - De acordo com informações da imprensa francesa, Jorge Sampaolli, técnico do Olympique de Marseille, está no Brasil para conhecer Gerson e tentar convencer David Luiz a se transferir para o clube francês.

Desde que se encerrou seu contrato com o Arsenal, da Inglaterra, o nome do defensor foi especulado em alguns times da Europas, e até brasileiros, como o Flamengo, Atlético Mineiro e Grêmio. No entanto, o Olympique de Marseille, tem sido o mais forte nesta briga.

Segundo informações do jornalista Jorge Nicola, o clube da França teria oferecido 4 milhões de euros por temporada ao defensor. Agora, Jorge Sampaolli tenta convencer o atleta de Copa do Mundo, a se transferir para Marseille.

Além disso, o técnico argentino está no Brasil para conhecer Gerson, última contratação da equipe francesa. O meia do Flamengo deixa o Flamengo em uma negociação que pode chegar aos 30 milhões de euros (R$ 179,6 milhões na cotação atual).