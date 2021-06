Antônio Tabet, fundador do Porta dos Fundos e ex-vice de comunicação do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Antônio Tabet, fundador do Porta dos Fundos e ex-vice de comunicação do FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

Por O Dia

Publicado 16/06/2021 14:43

Rio - Ex-vice-presidente de comunicação do Flamengo, Antonio Tabet admitiu que sente raiva do Botafogo. Durante uma live com Guilherme Boulos e Gabriel Totoro, o humorista disse ter antipatia pelo Glorioso por conta do processo movido pelo clube contra o Porta dos Fundos, do qual é sócio-fundador.

"Eu quero que o Botafogo se fod*. Eu tenho raiva do Botafogo porque tentou processar o Porta (dos Fundos) e perdeu quatro vezes. Aliás, não sei quem ganhou mais do Botafogo ultimamente. O Porta ou o Flamengo. Não sei quem", disse Tabet.

Publicidade

O Porta dos Fundos foi processado pelo Botafogo por conta de um vídeo que tirava sarro com a quantidade de patrocínios no uniforme do time alvinegro. No entanto, a Justiça não deu ganha do causa ao Glorioso.