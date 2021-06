6º - Lionel Messi (Barcelona) - 79,2% (19 gols em 24 cobranças) - AFP

Por O Dia

Publicado 17/06/2021 11:07

Rio - Segundo o programa de rádio da 'RAC1' de quarta-feira, o Barcelona está bem próximo de acertar sua renovação com Lionel Messi. O veículo da Catalunha afirma, que no clube, estão convencidos que poderão chegar em um acordo com o argentino até o dia 30 de junho, data do fim de contrato do jogador.

Vale lembrar que a menos de um ano Lionel Messi externou sua vontade de deixar o Barcelona, devido sua má relação com Josep María Bartomeu, ex-presidente do clube. No entanto, com Joan Laporta assumindo a presidência o clube catalão, foi possível convencer o atleta.

Ainda de acordo com o jornal, ainda não é possível cravar como será feita essa renovação, mas acredita-se que o jogador renovará com o clube por mais duas temporadas.