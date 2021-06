Lucas Lima, do Palmeiras, foi cobrado pelos torcedores na saída da festa clandestina - Cesar Greco/Palmeiras

Lucas Lima, do Palmeiras, foi cobrado pelos torcedores na saída da festa clandestinaCesar Greco/Palmeiras

Por O Dia

Publicado 18/06/2021 14:43

São Paulo - Após ser flagrado em festa clandestina por torcedores de uma uniformizada do Palmeiras, o meia Lucas Lima será multado e afastado por tempo indeterminado pela direção do Alviverde. A informação é do portal "UOL".

Ainda de acordo com a apuração, a diretoria do Palmeiras ficou bastante descontente com o episódio e avalia internamente outros tipos de sanções. No Twitter, o clube se posicionou sobre o caso e oficializou as punições ao atleta.

"O atleta Lucas Lima ficará afastado das atividades no Palmeiras pelo prazo que o Departamento de Futebol entender necessário. O clube tomará as medidas administrativas cabíveis, como sempre fez em casos de quebra de protocolo de saúde."

A assessoria de Lucas Lima alega que o estabelecimento onde o meia foi encontrado se trata, na verdade, de um restaurante. A empresa que cuida da imagem do atleta informou que o mesmo irá se pronunciar em breve.