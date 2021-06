Patrick de Paula - Reprodução Instagram

O Dia

Publicado 21/06/2021 09:24

São Paulo - O jovem Patrick de Paula, do Palmeiras, foi flagrado em um festa clandestina na madrugada desta segunda-feira, em Tatuapé, zona leste de São Paulo, e hostilizado por torcedores de uma uniformizada do Verdão. O meia foi amparado por seguranças, mas não conseguiu deixar o local no momento da confusão.

O episódio aconteceu algumas horas depois de Patrick protagonizar uma cena inusitada, mas que foi motivo de muita cobrança interna. O jovem foi advertido na partida contra o América-MG pro estar utilizando um brinco e ficou alguns minutos fora de campo. Isso, inclusive, foi motivo para uma cobrança ainda maior por parte de uma torcida organizada, que recebeu um pedido de desculpas do volante horas antes do episódio na casa noturna.

E aí, @DpaulaPatrick? Às 14h17 recebemos essa mensagem diretamente de você em nosso Instagram. Agora a noite você estava em balada, tirando com a cara do torcedor palmeirense.



E agora, Maurício Banana? O que mais falta pra virar homem e assumir o comando? pic.twitter.com/IBGtFv5k5i — Mancha Alvi Verde (@torcidamv83) June 21, 2021

É o segundo caso seguido envolvendo jogadores do Palmeiras em festas clandestinas. Na última semana, Lucas Lima foi alvo de cobranças por fazer o mesmo que Patrick de Paula e foi punido pela direção do Alviverde, que ainda não se pronunciou sobre o caso ocorrido na madrugada desta segunda-feira.