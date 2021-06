Rafael Galhardo não deixou saudade na torcida do Vasco - Paulo Fernandes/Vasco.com.br

Rafael Galhardo não deixou saudade na torcida do VascoPaulo Fernandes/Vasco.com.br

Por O Dia

Publicado 21/06/2021 14:35 | Atualizado 21/06/2021 14:36

Rio - Com passagens por Flamengo e Vasco, lateral-direito Rafael Galhardo, de 29 anos, não atua desde 2019 e retornará ao futebol como o novo reforço do Valour FC, do Canadá.

“Sempre fui movido por grandes desafios em minha vida e dessa vez não vai ser diferente. Me aguardem porque eu estou chegando e mal posso esperar para encontrar o exército Valour FC”, escreveu Galhardo, nas redes sociais.

Publicidade

Na última passagem pelo Rio de Janeiro, Galhardo atuou com a camisa cruzmaltina 22 vezes, mas sem marcar nenhum gol.