Gérard Lopez - LOSC LilleFoto: FRANCOIS LO PRESTI/AFP

Publicado 22/06/2021 15:13

Rio - O Girondins Bordeaux, clube francês, possui um novo dono, e dessa vez, será o multimilionário Gérard Lopez. A informação é do jornal "L'équipe.

Os valores e condições de pagamento do espanhol foram aprovados pela atual dona do clube, o conselho da King Street. e o anúncio oficial será questão de tempo nas redes sociais do clube francês. Além disso, Gérard Lopez é conselheiro administrativo do torneio e um dos donos da Lotus Race, da Fórmula 1.



No ano de 2020, Gérard investiu em outro clube francês, no caso, o LOSC Lille, e foi presidente do clube francês, deixando o cargo no final do ano passado.

Na última temporada da Ligue 1, o Bordeaux ocupou a 12ª colocação, com 45 pontos, na tabela do Campeonato Francês.