Eden Hazard - Real MadridFoto: GABRIEL BOUYS / AFP

Publicado 22/06/2021 16:24 | Atualizado 22/06/2021 16:29

Rio - O tamanho do quadril de Eden Hazard virou pauta para o ex-jogador marfinense, Yaya Touré, onde ele diz que a 'bunda grande' do meio-campista do Real Madrid o ajuda dentro de campo para proteger a bola dos adversários.

"Quase se tornou uma piada comum ver o tamanho do traseiro de Hazard, mas é muito importante para a forma como ele joga futebol", disse Touré, em entrevista ao "The Athletic".

A condução dentro de campo foi bastante elogiada ainda pelo ex-jogador que alertou para prestarmos atenção em como esses jogadores com essas condições físicas, utilizam esse 'benefício' para não perder a posse da bola.

"Eden Hazard usa as duas pernas, uma bunda grande e pode virar em qualquer direção. Na próxima vez que você vir esses jogadores no Euro, observe como eles usam seus quadris e pense nisso como um loop, uma conexão entre suas habilidades técnicas e físicas.

"Os melhores jogadores, aqueles que usam essa habilidade com o quadril, usam os dois pés, então quando a bola está vindo em sua direção, eles podem olhar para trás, saber quem está vindo e depois usar o bumbum para proteger a bola, eles podem ir em qualquer direção para sair do espaço confinado".