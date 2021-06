Jack Grealish - AFP

Por O Dia

Publicado 25/06/2021 10:50

Rio - Destaque do Aston Vila na última temporada, Jack Grealish pode acabar parando no Manchester City. Segundo a imprensa inglesa, nesta sexta-feira, a equipe de Pep Guardiola prepara uma oferta de 100 milhões de libras (cerca de R$ 683 milhões) pelo meia de 25 anos.

Ainda de acordo com a mídia inglesa, as conversas estão evoluindo rapidamente e o acerto pode ser concretizado logo depois da Eurocopa. Caso o negócio seja realmente fechado, esse seria a maior transação da história do Campeonato Inglês.

Apesar do valor astronômico, o Aston Villa já se prepara para tentar a renovação de contrato e aumentar o salário do atleta. Além do City, o Manchester United e o Tottenham também demonstraram interesse pelo meio campista.