Por O Dia

Publicado 25/06/2021 14:53 | Atualizado 25/06/2021 14:55

Rio - O meia Juan Cazares, de 29 anos, teria cometido atos indisciplinares durante a concentração do Equador e, por isso, não foi convocado para a Copa América, pela seleção do Equador. A informação é do site "El Canal del Fútbol".

No entanto, Cazares nega que tenha sido esse o motivo de não ter sido convocado e sim, por uma opção técnica.

"Nunca tive problemas com a comissão técnica. Foi uma decisão técnica que não me chamaram. Eu também não criei problema, eles me disseram que não iam me levar. Se a seleção não está indo bem, não é problema de Cazares. Nunca tive problemas com ninguém em La Tri". - disse o meia em entrevista ao site Studio Fútbol.

Entretanto, o meia Cazares está disponível para ser relacionado para o próximo domingo (27), quando o Fluminense enfrenta o Corinthians, às 16h, em São Januário, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.