Em um grande dia para o Brasil no Mundial de Ginástica, Arthur Zanetti, Rebeca Andrade e Lorrane Oliveira subiram no pódio em DohaCBG/Divulgação

Por O Dia

Publicado 25/06/2021 20:12

Doha - Nesta sexta-feira, primeiro dia das finais da Copa do Mundo de Ginástica, o Brasil conquistou três medalhas em Doha, no Catar. Às vésperas do Jogos de Tóquio, Rebeca Andrade foi a campeão nas barras assimétricas, com mais de um ponto de vantagem sobre Anastasiia Bachynska, da Ucrânia. A carioca Lorrane Oliveira completou o pódio com o bronze. Nas argolas, Arthur Zanetti ficou com a prata.



O ginasta, campeão olímpico em Londres-2012, mundial e pan-americano, não competia há 15 meses devido à pandemia do novo coronavírus, mas fez uma grande exibição e terminou a final atrás apenas do atual campeão olímpico, o grego Eleftherious Petrounias.

"Foi muito bom ter voltado a competir depois de tanto tempo. Tinha a esperança de competir no Pan, mas acabei ficando afastado para prevenir o meu ombro. Agora poder voltar, ter competido bem próximo das Olimpíadas, em uma competição muito forte, com todos os atletas com nota de partida muito igual e as notas finais muito altas foi muito positivo. Estou muito feliz de ter conquistado a prata e agora é reta final, é trabalhar duro para as Olimpíadas", disse Zanetti.