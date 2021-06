Réver e Rhodolfo, ex-zagueiros do Flamengo. - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Por O Dia

Publicado 25/06/2021 18:42 | Atualizado 25/06/2021 18:42

Rio - Cruzeiro foi ao mercado e fechou a contratação do zagueiro Rhodolfo, de 34 anos, para disputar a sequência da temporada. O contrato foi assinado até o fim do Campeonato Brasileiro da Série B.

O zagueiro Rhodolfo, nascido no interior do Paraná, iniciou a carreira no Athletico-PR e passou diversos clubes gigantes na carreira. No entanto, teve destaque apenas em 2012, quando conquistou a Sul-Americana, pelo São Paulo.

No exterior, atuou pelo Besiktas, da Turquia, quando defendeu a equipe turca nas temporadas de 2015 a 2017, conquistando o bicampeonato turco. Em 2017, retornou para o Brasil e defendeu as cores do Flamengo, conquistando a Libertadores e Campeonato Brasileiro e Campeonato Carioca, em 2019.