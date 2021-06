Bruno Silva foi expulso pela segunda vez em 13 jogos na temporada - Marcio Cunha/ACF

Bruno Silva foi expulso pela segunda vez em 13 jogos na temporadaMarcio Cunha/ACF

Por O Dia

Publicado 25/06/2021 19:29

Chapecó - A Chapecoense decidiu punir Bruno Silva pelo 'ataque de fúria' na derrota para o Internacional, por 2 a 1, quinta-feira, na Arena Condá, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante, de 21 anos, será afastado por tempo indeterminado após iniciar uma confusão generalizada, com direito a uma rasteira em Peglow, que, no banco de reservas, retardou uma reposição de bola, e um soco no rosto de Caio Vidal.

Foi a segunda expulsão de Bruno Silva pela Chapecoense. Ao término do jogo, o atacante pediu desculpas públicas aos jogadores do Colorado e aos companheiros e torcedores da Chape pelo ato de indisciplina. Apesar da punição, a diretoria do clube catarinense se comprometeu com a 'reciclagem' do ativo, com apoio e e acompanhamento através da equipe multidisciplinar.



Confira o comunicado divulgado pela Chapecoense:

"Pela reincidência de ato indisciplinar - ocorrido na última quinta-feira (24), nos minutos finais da partida contra o Internacional - o atleta Bruno Silva ficará afastado das atividades na Chapecoense até determinação do Departamento de Futebol. As medidas administrativas cabíveis serão aplicadas.



Neste período, o clube oferecerá todo o suporte e acompanhamento ao atleta, através da sua equipe multidisciplinar, a fim de que atitudes como essa não aconteçam novamente".