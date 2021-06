Vitor Benite foi o cestinha da vitória do Brasil sobre a Tunísia, pelo pré-Olímpico - Divulgação/CBB

Por O Dia

Publicado 29/06/2021 17:54

O Brasil começou com o pé direito no pré-Olímpico de basquete masculino em Split, na Croácia. Em busca da única vaga em disputa, a seleção comandada pelo técnico Aleksandar Petrovic venceu a Tunísia por 83 a 57, o que praticamente já garante um lugar na semifinal.

Vitor Benite foi o cestinha do Brasil no jogo, com 15 pontos. E ainda pegou quatro rebotes e deu duas assistências. Anderson Varejão fez nove pontos, com oito rebotes.Léo Meindl anotou dez pontos e cinco rebotes.

Na próxima rodada, o Brasil enfrentará a Croácia nesta quarta-feira, às 15h. Se vencer, já se garante na semifinal. Em caso de derrota, precisará aguardar o confronto entre os croatas e a Tunísia, na quinta.



No outro grupo do pré-Olímpico em Split, a Alemanha, sem seus principais astros, sofreu contra o México e só conseguiu a vitória na metade final do último quarto: 82 a 78. A Rússia completa o grupo.



Pelo regulamento, os dois melhores de cada grupo se enfrentam nas semifinais. Apenas o campeão do pré-Olímpico irá para a Olimpíada de Tóquio-2020.