Vinícius JúniorReprodução

Por O Dia

Publicado 02/07/2021 10:55

Rio - O atacante do Real Madrid, Vinícius Júnior, foi convocado pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) para integrar a Seleção Olímpica na disputa do Jogos de Tóquio. O clube espanhol foi comunicado pela entidade, mas ainda não respondeu se irá liberar o atleta. As informações são do jornal "Marca".

De acordo com a publicação, a liberação do jovem depende do treinador italiano Carlo Ancelotti. Atualmente, Vinicius Júnior faz parte do grupo da seleção brasileira que disputa a Copa América. Vale lembrar que o Real Madrid vetou anteriormente o chamado de Rodrygo, atacante que participou de todo o projeto olímpico, mas ficou de fora da lista final de André Jardine.



De acordo com a publicação, Vinícius Júnior deseja fazer parte do grupo nos Jogos. O ex-jogador do Flamengo foi proibido de participar do pré-olímpico em 2019, na Colômbia. Na lista original de Jardine, dois jogadores já foram vetados por seus clubes até o momento: Pedro, pelo Flamengo, e Gerson, recém-apresentado ao Olympique de Marselha.