Tiago Nunes não firmou trabalho após saída do Athletico-PRLUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

Por O Dia

Publicado 05/07/2021 10:17

Porto Alegre - Chega ao fim a passagem de Tiago Nunes pelo Grêmio. O treinador não suportou a pressão e deixou o comando do Imortal após a derrota para o Atlético-GO, neste domingo, na Arena. O anúncio foi feito em entrevista coletiva realizada depois do confronto. O Tricolor soma apenas dois pontos e amarga a lanterna do Campeonato Brasileiro.

Tiago Nunes chegou ao Rio Grande do Sul para substituir Renato Portaluppi, em abril deste ano, mas só permaneceu por aproximadamente dois meses. Nesse período, o técnico chegou a conquistar o Campeonato Gaúcho impressionou pela marca de oito vitórias em oito jogos, mas só conquistou duas vitórias nos 12 confrontos seguintes.

"Agradecer aos atletas pelo carinho e lealdade desde o primeiro dia. Agradecer ao torcedor. Mesmo chateados com o momento ruim que nossa equipe atravessa, muitos apoiaram. O Grêmio é muito grande e passará desta fase difícil. Foram pouco mais de 70 dias. Ganhamos o Gauchão, mas, a partir daí, os resultados não vieram mais. Agradeço ao Tricolor pelo acolhimento. Toda sorte e carinho. Mesmo à distância, seguimos na torcida. As pessoas que estão aqui amam o Grêmio e sairemos desta situação. Que melhore em um curto espaço de tempo", disse Tiago Nunes.

O técnico de 41 anos deixa o comando do Grêmio com 58,3% de aproveitamento. Foram 20 partidas, com 10 vitórias, cinco empates e cinco derrotas. Durante esse período, a equipe marcou 39 gols e sofreu 19.