Luto - Reprodução

Luto Reprodução

Por O Dia

Publicado 06/07/2021 15:40 | Atualizado 06/07/2021 15:42

Rio - Faleceu na manhã desta terça-feira, aos 48 anos, em Curitiba, o narrador Jacir de Oliveira, que trabalhava na Rádio Transamérica do Paraná. Ele é mais uma vítima da Covid-19.

Jacir de Oliveira Reprodução Jacir era uma figura bastante conhecida entre os torcedores dos times paranaenses. Jaça, como era carinhosamente apelidado, criou bordões marcantes como o "tá lá".

Publicidade

"A Rádio Transamérica lamenta com profunda tristeza a perda do nosso amigo, narrador e uma lenda das nossas transmissões esportivas de Curitiba: Jacir de Oliveira. Deixamos as nossas profundas condolências à família, amigos e admiradores do trabalho do 'Jaça' como era carinhosamente chamado por nós. Seu legado jamais será esquecido. Obrigada Jaça, por tudo! Descanse em paz", disse o veículo em comunicado.

Obrigado, Jacir. pic.twitter.com/ks1beIM06Y — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) July 6, 2021 Nesta terça-feira (06) o esporte paranaense lamenta a partida do narrador Jacir de Oliveira, em decorrência das complicações da Covid-19.



O Coritiba lamenta a morte do profissional, que por muitas vezes narrou momentos de glória do Coxa!

Desejamos força aos familiares e amigos pic.twitter.com/t0JxZEPnWy — Coritiba (@Coritiba) July 6, 2021 Os principais times paranaenses, Athletico e Coritiba, também lamentaram a perda.