Jogos OlímpicosFoto: Kazuhiro Nogi/AFP

Por O Dia

Publicado 06/07/2021 16:34

Rio - A pandemia do coronavírus provocou uma reação imediata dos organizadores dos Jogos Olímpicos em razão do público nas aberturas, em Tóquio, no Japão. A estimativa era de 10 mil pessoas, no entanto, haverá uma redução brusca, que contará apenas com um número limitado de VIPs, que inclui diplomatas, patrocinadores e convidados especiais. A informação é do site "UOL".

O início das Olímpiadas está previsto para o dia 23 de julho, e as competições que irão acontecer depois das 21h (horário do Japão), ou em grandes locais serão afetadas, pelo fato de que não haverá público para evitar aglomerações ao final dos eventos.

Além de ter a possibilidade de reduzir o público de 10 mil pessoas, os organizadores impediram a chegada de estrangeiros para não se misturarem com o número limitado nas aberturas dos Jogos Olímpicos. Na capital, os casos de infecção continuam subindo e não está previsto flexibilização das restrições.