Casagrande Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 06/07/2021 16:10

Rio - O comentarista Walter Casagrande, da TV Globo, entrou com uma ação na Justiça contra Jovair Arantes, presidente do Conselho Deliberativo do Atlético-GO e ex-deputado federal. O ex-jogador pede uma indenização de R$ 16,9 mil por danos morais ao dirigente que o chamou de "viciado em droga".

"As pessoas precisam entender que caluniar, atacar agressivamente com mentiras, é crime. Eu sou dependente químico que fiz o meu tratamento inteiro e continuo fazendo. Me chamar de viciado, drogado e qualquer coisa desse tipo é injúria, mentira", disse o ídolo do Corinthians ao portal "Notícias da TV".

"Não pode passar batido ataques de pessoas grosseiras. Para ninguém. Ele foi extremamente preconceituoso e grosseiro comigo", completou.

Relembre o caso

Em maio, durante uma entrevista à Rádio BandNews FM, Joavir rebateu as críticas de Casagrande ao Atlético-GO por conta das vacinas que o clube recebeu da Conmebol.

"Vou falar de um dos que fizeram as críticas, o Casagrande. Se perguntassem se buscar cocaína no Paraguai era bom, ele falaria que é, porque ele é viciado em droga e não está acostumado com preparo físico, com respeitar vidas, com preservar vidas. Os que estão fazendo essa tempestade em copo d'água são uns imbecis politicamente corretos", disse o cartola na época.