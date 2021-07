Coutinho tem futuro indefinido - AFP

Por O Dia

Publicado 06/07/2021 16:26

Barcelona - Com a intenção de fazer um corte de gastos e reformular seu elenco, o Barcelona deve abrir mão de alguns dos seus jogadores para a próxima temporada. Pensando assim, um dos nomes que deve deixar a Catalunha em breve é o do meia brasileiro Philippe Coutinho, especulado por alguns clubes europeus. Sem proposta oficial pelo atleta, a diretoria do Barça não descarta diminuir os valores para facilitar uma transferência.

De acordo com o jornal "Marca", o Barcelona, neste momento, aceita vender Coutinho caso receba uma proposta no valor de 25 milhões de euros (R$ 152 mi). Anteriormente, a equipe do Camp Nou pedia 60 milhões de euros (R$ 366 mi), valor inviável atualmente diante da crise financeira vivida por muitos clubes europeus.

Coutinho chegou ao Barcelona em 2018 e custou 135 milhões de euros aos cofres do clube, se tornando a maior transação da história do time espanhol. Apesar do alto investimento, o brasileiro não correspondeu em campo e acumulou lesões e problemas físicos nos últimos dois anos, quando foi emprestado ao Bayern, da Alemanha.

Recentemente aumentaram as especulações sobre o retorno de Philippe ao futebol inglês. No início de junho, a "Sky Sports" divulgou os interesses de Arsenal e Everton, que pretendem fazer investidas pelo meio-campo. Já o jornal "Mundo Deportivo" diz que o Leicester é outro clube inglês que o deseja. Na Itália, Inter de Milão e Milan são apontados como clubes que procuraram por Coutinho nas últimas semanas.

A última partida de Coutinho pelo Barcelona foi no dia 29 de dezembro do ano passado, quando saiu ainda no primeiro tempo no duelo contra o Eibar. Desde então, o jogador passou por três procedimentos cirúrgicos no joelho esquerdo.