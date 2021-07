Final do Campeonato de Futebol Society - Romário - Foto: Reprodução/Instagram

Publicado 06/07/2021 17:41

Rio - No último domingo (4), durante a final do Campeonato de Futebol Society, na Vila da Penha, o ex-jogador Romário chamou bastante atenção da torcida no momento em que perdeu um pênalti. O ex-atacante defendia o Família Cajá contra o Pressão Alta, na categoria Master 50.

No entanto, apesar de ter perdido o pênalti defendido pelo goleiro adversário e frustrado a torcida, o Família Cajá venceu a partida. Entre os adversários, estava o ex-meio-campista do Flamengo, Marcelo Ribeiro, de 53 anos, que hoje atua como gestor das competições e organizações do Campo do Cintra.

Em vídeo publicado no Instagram pela página oficial do Campo do Cintra, é possível ver o ex-jogador Romário se preparando para iniciar a decisão entre o Família Cajá e Pressão Alta.