Publicado 06/07/2021 16:54

Rio - O experiente treinador Paulo César Gusmão ministrará aulas do curso "CBF Academy". O técnico, que comandou os quatro clubes do Rio de Janeiro e acumula passagens também por diversas equipes do futebol nacional e do exterior, dará aulas no curso da chamada "licença A". PC Gusmão destacou que existe uma troca de informações muito boa dentro do curso.

“Essa não é a primeira vez que eu irei ministrar aulas no curso da CBF. Eu vou falar sobre as metodologias aplicadas no futebol. É sempre bom poder participar de cursos como esses, além de repassar informações, existe uma troca muito boa de ideias e isso sempre é importante”, disse o técnico.

Além de treinador, PC Gusmão trabalhou recentemente como coordenador técnico e participou da reestruturação das categorias de base do Vasco da Gama. O técnico falou sobre a qualidade dos cursos que são aplicados pela CBF e destacou que os treinadores estrangeiros buscam a qualificação no Brasil.



“Os cursos da CBF têm um nível muito bom. Todos os cursos são bem feitos e com profissionais capacitados. Existe uma procura muito grande pelos cursos e não somente de técnicos brasileiros, existem vários estrangeiros que buscam essa especialização aqui no Brasil”, concluiu PC.