Por O Dia

Publicado 08/07/2021 21:10

Milão - Thiago Motta foi apresentado nesta quinta-feira como o novo técnico do Spezia, da Itália. Natural de São Bernardo do Campo, o ítalo-brasileiro, de 38 anos, assinou contrato com duração de três anos. Revelado pelo Juventus, de São Paulo, o ex-volante se profissionalizou na Europa pelo Barcelona, em 2001.

Thiago também brilhou com as camisas da Inter de Milão e do Paris Saint-Germain, clube pelo qual iniciou a transição para a carreira de treinador sob o comando do equipe sub-18, em 2018, mesmo ano em que pendurou as chuteiras. Com duplas cidadania, ele chegou a defender a seleção da Itália e disputou a Eurocopa de 2012.



Em outubro de 2019, ele foi contratado pelo Genoa e teve a primeira experiência como técnico profissional. Em evolução, Thiago Motta não escondeu a satisfação com a oportunidade de comandar um clube da Série A da Itália na próxima temporada.

"Estou muito feliz por estar aqui e orgulhoso da confiança depositada em mim pela família Platek (donos do clube), pelo diretor Pecini e por todo o clube. Mal posso esperar para começar esta nova aventura e conhecer os torcedores do Spezia, que sempre se destacaram por sua paixão. Quero transmitir minhas ideias aos meninos, entreter nossos torcedores e dar o meu melhor todos os dias, para atingir nossos objetivos", disse Thiago Motta.







No clube, Thiago Motta vai comandar o volante brasileiro Léo Sena, ex-Atlético-MG. Na temporada passada, o Spezia brigou para não cair no Campeonato Italiano, ficando em 15°, a apenas seis pontos da zona do rebaixamento.



Thiago Motta teve uma carreira de destaque como jogador. Revelado pelo Juventus-SP, clube tradicional da colônia italiana, na Mooca, chamou a atenção do Barcelona quando defendia a seleção brasileira sub-17, no Torneio de Toulon, na França.



Foi contratado em 1999 e chegou a conquistar a Liga dos Campeões pela equipe catalã, em 2006. Passou pelo Atlético de Madrid antes de desembarcar na Itália, onde começou defendendo o Genoa, em 2008. Na temporada seguinte, conquistou de novo o título europeu, pela Internazionale. Em 2012, saiu para o PSG.