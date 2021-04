Lautaro Martinez parte para cima da marcação, mas não consegue furar o bloqueio no empate com o Spezia AFP

Por O Dia

Publicado 21/04/2021 18:30

La Spezia - Na corrida pelo título italiano, a Inter de Milão abriu dez pontos de vantagem na liderança para o arquirrival Milan, que perdeu no início da tarde para o Sassuolo, em casa, por 2 a 1. No Estádio Alberto Picco, o empate em 1 a 1 com o Spezia, nesta quarta-feira, a equipe comadanda pelo italiano Alberto Conte chegou aos 76 pontos contra 66 do Milan, segundo colocado, na 32ª rodada do Campeonato Italiano.

O brasileiro Diego Farias abriu o placar para os donos da casa com apenas 11 minutos de bola rolando. No fim do primeiro tempo, aos 39, Perisic empatou. Com duas finalizações na trave, o argentino Lautaro Martínez não conseguiu mudar a sorte da Inter de Milão.

Publicidade

A seis rodadas para o fim do Campeonato Italiano, o Milan, derrotado em casa por 2 a 1 pelo Sassuolo, oitavo colocado, praticamente encerrou as esperanças do torcedor de conquistar o Calcio. Caso o Atalanta, quarto colocado, com 64, vença a Roma, quinta-feira, na capital italiana, ainda pode perder o segundo lugar na classificação.