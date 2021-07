Galvão Bueno - Tv Globo/Divulgação

Publicado 08/07/2021 19:30 | Atualizado 08/07/2021 19:30

Rio - No próximo domingo (11), o confronto entre Itália e Inglaterra, às 16h, no Wembley, pela final da Eurocopa, terá narração comandado por Galvão Bueno, com comentários de Junior, Caio Ribeiro e Paulo César de Oliveira.

Será a terceira partida com narração de Galvão Bueno, que narrou também os confrontos entre Alemanha e Inglaterra, nas oitavas e Itália e Espanha, na semifinal da competição internacional. O comentarista Caio Ribeiro falou um pouco sobre as expectativas com a transmissão da decisão da Eurocopa.

"Será uma final sensacional, inesquecível e sem favorito. A Itália é um pouco mais ofensiva, abandonou o estilo de apenas se defender e passou a buscar mais o gol. A Inglaterra é um time de muita entrega física, extremamente organizado. Tem o craque do torneio até agora, que é o Sterling. Decidiu vários jogos. A taça estará em boas mãos com qualquer um dos dois times".

Pelo SporTV, a transmissão fechada ficará por conta do narrador Milton Leite, com comentários de Lédio Carmona, Roque Jr e Sálvio Spinola.