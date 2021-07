Neymar jogou duas partidas no Nilton Santos nesta Copa América - Daniel Castelo Branco

Neymar jogou duas partidas no Nilton Santos nesta Copa AméricaDaniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 08/07/2021 19:04

Rio - Em desabafo nas redes sociais sobre os brasileiros que revelaram torcida para a Argentina na final da Copa América de 2021, o meia-atacante Neymar ficou irritado, mas respeitou a decisão dos torcedores.

"Sou brasileiro com muito orgulho e com muito amor. Meu sonho sempre foi estar na seleção brasileira e ouvir a torcida cantando. Jamais torci, ou torcerei se o Brasil estiver disputando alguma coisa, seja lá qual foi o esporte, concurso de moda, Oscar, ou o c*** a quatro", disse o jogador.

Publicidade

"Se tem Brasil, eu sou Brasil. E quem é brasileiro e faz diferente? Ok, vou respeitar, mas vai para o c*** né. Obs: Só serve para quem está contra", completou.

No próximo sábado (10), o Brasil enfrenta a Argentina, às 21h, no Maracanã, pela final da Copa América.