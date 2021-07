No Porto, Pepê terá a companhia do luso-brasileiro Pepê, além de Otávio, ex-Internacional, e Evanilson, ex-Fluminense - Divulgação/Porto

No Porto, Pepê terá a companhia do luso-brasileiro Pepê, além de Otávio, ex-Internacional, e Evanilson, ex-FluminenseDivulgação/Porto

Publicado 08/07/2021 17:53 | Atualizado 08/07/2021 17:54

Porto - Pepê foi oficialmente apresentado pelo Porto como o mais novo reforço para a temporada 2021/2022. Ex-Grêmio, o atacante, de 24 anos, na companhia dos empresários Adriano Spadoto e Erick Pallazzi conheceu na tarde de quarta-feira as instalações dos Azuis e o Estádio do Dragão.



Em vídeo divulgado pelo clube, Pepê admitiu que previu que será muito em Portugal, e revelou toda a expectativa para jogar com a casa cheia. Em fevereiro, o Grêmio anunciou a venda da joia por 15 milhões de euros, cerca de R$ 98 milhões na cotação da época.



"A expectativa é a melhor possível, eu acompanhava pela televisão, e sempre achei incrível os torcedores aqui no estádio, casa cheia. Estou ansioso demais por isso, por esse momento", disse Pepê em vídeo oficial.





Com contrato até 2026, Pepê iniciou a pré-temporada ao lado dos novos companheiros de clube após cumprir a quarentena obrigatória imposta pelo governo português. A contagem regressiva para escrever sua história pelo Porto começou. Em Portugal, ele será adversário de Everton Cebolinha, companheiro de ataque no período de Grêmio, e de Jorge Jesus, multicampeão pelo Flamengo na passagem pelo Brasil, entre 2019 e 2020, ambos do Benfica.

"Marcar um gol é sempre especial, e meu sonho seria poder marcar o primeiro gol aqui com o estádio lotado. Espero desfrutar cada minuto neste clube, e dar muitas alegrias aos torcedores", disse.