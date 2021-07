Situação financeira do Fluminense é delicada - Foto: Divulgação/Infoesporte

Situação financeira do Fluminense é delicada

Por O Dia

Publicado 08/07/2021 17:52

Rio - O especialista em gestão e finanças do esporte, Cesar Grafietti, disse em entrevista ao "UOL Esportes", que a situação financeira do Fluminense "não está tão mal", se comparada com a de Botafogo e Vasco.

"A gente olha o Fluminense e fala “não está tão mal”, mas ele não está tão mal porque dentro do mercado onde ele atua tem Botafogo e Vasco, que destoam para baixo, e o Flamengo que destoa para cima, então ele fica ali no meio desses dois blocos e parece que o Fluminense está ok ali, reduz um pouquinho do custo, trabalha dentro das possibilidades, mas é um clube que ainda tem muita dívida, é um clube que depende muito de venda de jogador, então o Fluminense precisa se encontrar, precisa achar um equilíbrio, porque no ano em que não vender jogador, aí vai estourar".

Recentemente, o Fluminense acertou uma venda milionária de duas crias de Xerém, Kayky e Metinho para o Grupo City, que pode chegar a R$ 200 milhões, caso cumpra as metas estabelecidas. No caso do volante, o jogador já viajou para a Europa para vestir a camisa do Troyes, da França, enquanto o atacante deve se despedir do Tricolor das Laranjeiras, na próxima temporada.