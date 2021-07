Kevin Durant - AFP

Publicado 08/07/2021 17:41

Rio - O ator Matt Sullivan deu uma declaração polêmica sobre Kevin Durant, astro da NBA. Em entrevista ao podcast "The Smoke", ele fez revelações sobre a relação do jogador do Brooklyn Nets com a maconha.

"Ele (Durant), fuma muito mais do que as pessoas pensam. Estive em sua casa. A casa dele é uma loucura. Ele não tem namorada. Só férias malucas como outros jogadores. Ele não faz nada além de jogar basquete. Ele não faz nada. É muito chato", declarou Sullivan.

Durant já teve seu nome ligado à maconha em outras oportunidades. Recentemente, ele fez coro pela legalização da droga para uso em fins terapêuticos.