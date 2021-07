Em fim de contrato com o Milan, Donnarumma será o novo goleiro do Paris Saint-Germain - Milan/Divulgação

Em fim de contrato com o Milan, Donnarumma será o novo goleiro do Paris Saint-GermainMilan/Divulgação

Por O Dia

Publicado 08/07/2021 21:28

Paris - O Paris Saint-Germain oficializou nesta quinta-feira a contratação de Sérgio Ramos, ex-Real Madrid, mas ainda guarda o anúncio de Donnarumma. Verratti, companheiro do goleiro na seleção da Itália, que no domingo enfrentará a Inglaterra, em Wembley, na final da Eurocopa, não se conteve e antecipou que a parceria terá continuidade no clube francês.

"Ele merece jogar em um clube de ponta na Europa para ter a ambição de vencer a Champions League. Estou feliz por ter Donnarumma como novo companheiro de equipe no PSG, vai nos ajudar muito", disse Verratti na coletiva concedida antes da decisão da Eurocopa.

Publicidade

Vice-campeão francês e semifinalista na última edição da Liga dos Campeões, clube francês tem agitado o mercado da bola. Destaque da Holanda na Eurocopa, o volante Georginio Wijnaldum, ex-Liverpool, e o lateral-direito Achraf Hakim, ex-Inter de Milão, e o zagueiro Sergio Ramos, ex-Real Madrid, foram oficializados, mas o clube ainda sonha com a contratação de Pogba, do Manchester United.

Com o término do contrato com o Milan, o camisa 21 da seleção italiana ficou livre no mercado. Ele desembarca em Paris a custo zero e com status de goleiro com o maior salário do mercado. O vínculo de cinco anos é avaliado em 60 milhões de euros, cerca de R$ 370 milhões. Por mês, o arqueiro embolsará cerca de R$ 6 milhões.