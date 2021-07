Messi - AFP

Publicado 13/07/2021 18:21

Rio - Após idas e vindas na temporada passada ao que parece, Barcelona e Lionel Messi deverão manter o casamento e renovar o contrato. De acordo com informações do jornal francês ''Le Parisien'', o Paris Saint-Germain, principal interessado em contratar o argentino, teria desistido da contratação do craque, que conquistou a Copa América.

Antes de resolver o seu futuro, Lionel Messi deseja aproveitar as próximas semanas para descansar, mas também para terminar de definir o seu futuro. Tanto ele quanto o presidente do Barcelona, Laporta, desejam finalizar a renovação. O argentino está sem contrato desde o dia 30 de junho.



Um dos motivos que teria levado o PSG a desistir o do jogador teria sido a prioridade que Messi está dando ao Barcelona. O clube francês desejava formar um trio de ataque com Neymar, Mbappé e o argentino.