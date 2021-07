Haaland, atacante do Dortmund - AFP

Haaland, atacante do DortmundAFP

Publicado 13/07/2021 13:35

Londres (ING) - Mesmo com as inúmeras recusas por parte do Borussia Dortmund-ALE quanto a uma possível transferência do atacante Erling Haaland, o Chelsea-ING segue tentando contar com a joia norueguesa na próxima temporada e pode investir pesado para isso. De acordo com o jornal alemão Bild, Roman Abramovich, proprietário dos Blues, acenou positivamente para que o clube de Londres faça uma proposta de 175 milhões de euros (um pouco mais de R$ 1 bilhão na cotação atual) pelo centroavante.

Haaland surgiu e prontamente despertou o interesse de gigantes europeus, como Real Madrid, Manchester United e PSG. Apesar das inúmeras investidas, o peso das negativas por parte do clube alemão fazem com que o negócio se torne muito complicado. O Borussia Dortmund tem contrato com o atacante até junho de 2024.

Publicidade

De acordo com o jornal alemão, o Chelsea pretende lucrar pelo menos 106 milhões de euros (R$ 654,8 milhões) com as saídas dos atacantes Hudson Odoi e Tammy Abraham, além da negociação do meia Ziyech, que poderia render ao menos 38 milhões de euros. Tais saídas ajudariam o clube a alcançar o patamar financeiro para tirar Haaland do futebol alemão e se junta a principal liga do mundo.