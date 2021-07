Jogos Olímpicos, em Tóquio. - Philip Fong / AFP

Rio - A cerimônia de entrega de medalhas nos Jogos Olímpicos, de Tóquio, que iniciam no dia 23 de julho, será afetada pela pandemia também. A informação é do site "UOL".

A ideia é de evitar o máximo de contato possível com os atletas, por isso, os participantes terão que colocar a medalha no próprio pescoço no pódio, evitando que autoridades e dirigentes façam o gesto, além de aperto de mão.

"As medalhas não serão colocadas no pescoço do atleta. Elas são apresentadas ao atleta em uma bandeja e, então, o atleta colocará a medalha em si mesmo. Vamos garantir que a pessoa que colocar a medalha na bandeja o fará apenas com luvas desinfetada para que o atleta possa ter certeza de que ninguém tocou nelas antes", disse o presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach.

Além disso, Bach afirma que não haverá cumprimentos físicos na premiação. "Apresentadores e atletas terão que usar máscaras. Não haverá aperto de mão nem abraços durante a cerimônia". Ao todo, são 339 cerimônias de entrega de medalhas durante os Jogos Olímpicos, de Tóquio, que serão iniciados no dia 23 de julho.

Ao contrário do que aconteceu na premiação na final da Eurocopa, onde o presidente da Uefa, Aleksander Ceferin, colocou a medalha no pescoço dos jogadores, além de aperto de mão com os dirigentes.