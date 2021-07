Reforço de peso em Tóquio, Richarlison será o camisa 10 do Brasil nas Olimpíadas - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 15/07/2021 15:07

Novi Sad - Vice-campeões da Copa América no último sábado, na decisão com a Argentina, no Maracanã, Douglas Luiz e Richarlison se apresentaram à seleção olímpica nesta quinta-feira, em Novi Sad, na Sérvia. Reforço de peso para os Jogos Olímpicos de Tóquio, a dupla deve ser poupada no amistoso contra os Emirados Árabes, nesta quinta, às 16h, mas é peça-chave na busca pelo bicampeonato olímpico.

"Estou muito feliz de estar aqui defendendo o título, que é muito importante. A gente tem tudo para fazer uma bela competição, tem um bom time e vamos brigar por esse título", disse Richarlison à 'CBF TV'.

Após o amistoso, a delegação brasileira embarcará ainda nesta quinta-feira para o Japão. Outra novidade na lista, Malcom se juntará ao grupo apenas em Tóquio. Revelado pelo Corinthians e com passagem pelo Barcelona, o atacante, do Zenit, foi chamado para o lugar do volante Douglas Augusto, cortado por motivo de lesão.

Curiosamente, Malcom estava na lista original de André Jardine, mas foi 'desconvocado' por não conseguir a liberação com o Zenit, que cedeu após uma nova negociação com a CBF. O Brasil tem estreia marcada nas Olimpíadas no dia 22, às 8h30, contra a contra a Alemanha, no Estádio Internacional de Yokohama, numa reedição da final dos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016.