Publicado 16/07/2021 18:54

Rio - Nesta sexta-feira, no Japão, o levantador de pesos, Julius Ssekitoleko, de 20 anos, foi dado como desaparecido após não comparecer ao exame rotineiro da Covid-19 e não ser encontrado no hotel em que a delegação de Uganda, da África, está hospedada.

Procurado por agentes, Julius deixou uma carta que foi encontrada horas depois. De acordo com informações do porta-voz da prefeitura local, a polícia foi acionada para encontrar Julius, que pode ter deixado a cidade.

No bilhete, o atleta revela que que irá para a cidade japonesa Nagoia, que fica a 200 quilômetros do local em que a delegação de Uganda está hospedada. Julius afirma que não quer voltar para o seu país e que deseja viver uma "nova vida", no Japão.

O atleta pede que a delegação entregue os seus pertences para a esposa dele, de acordo com o portal Kyodo News. Em junho, Ssekitoleko tinha ido ao Japão para treinar com a delegação de Uganda, mas seria cortado para os Jogos Olímpicos, em Tóquio.

Em entrevista ao portal AFP, o presidente da Federação de Halterofilismo de Uganda, Salim Musoke Ssenkungu, informou que o atleta treinou "muito" para a primeira participação em uma grande competição internacional. No entanto, o atleta foi informado que não poderia competir, o que intriga o histórico de Julius que possui experiência internacional em competições no Egito, Costa do Marfim e Quênia. Em maio, Julius conquistou o bronze no Campeonato Africano, em Nairóbi.